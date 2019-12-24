Проект «Эффективный стационар» компании «Ланцет» доказывает эффективность

Компания-фармдистрибьютор «Ланцет» — один из лидеров госпитального сегмента с более чем 10-летним опытом работы реализует проект в партнерстве с общественной организацией «Российский Сепсис Форум» с 2017 года.

В конгрессе приняли участие более 1,5 тыс. специалистов — ведущие российские ученые, представители мировых научных школ в области профилактики ИСМП, администраторы здравоохранения, эпидемиологи, микробиологи и другие клиницисты более чем из 70-ти регионов РФ, стран Европейского региона, Японии, Иордании, ЮАР.

Участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности. Тема перешагнула рамки сугубо медицинской и в XXI веке признается глобальной проблемой человечества. Особую актуальность приобретают вопросы оказания не только качественной, но и эпидемиологически безопасной медицинской помощи и, в частности, профилактики сепсиса — наиболее грозного осложнения внутрибольничных инфекций. Ежегодно в мире отмечается 30 млн случаев заболевания сепсисом, одна смерть каждые 3 секунды, около 6 млн смертей в год.

На конгрессе с докладом, посвященным предварительным результатам проекта «Эффективный стационар», выступила госпитальный эпидемиолог, заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», д.м.н., профессор Ольга Ершова.

Она отметила высокую социальную значимость проекта, задачи которого — на основе комплексного анализа обеспечить лечебные учреждения персонифицированными рекомендациями ведущих экспертов по профилактике, диагностике и лечению, внутрибольничных инфекций, исходя из данных локального микробиологического мониторинга и специализации стационара; повысить уровень знаний и практических навыков врачей и медицинских сестер в использовании стандартов инфекционного контроля.

Применение рекомендованных экспертами алгоритмов принятия решений по выбору лекарственных средств, расходных материалов, диагностических тестов и методик для использования у пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии позволит контролировать распространение ИСМП, предотвращать развитие серьезных осложнений, включая сепсис — основную причину смерти пациентов с внутрибольничными инфекциями, улучшать ключевые клинические и финансовые показатели стационаров.

«Антибиотикорезистентность — это серьезный вызов современности, — сказала Ольга Ершова. — С повсеместным присутствием карбапененмаз у нас нет пока надежной опоры на антимикробную терапию, такой, какая была в недавнем прошлом. Ответом на этот вызов является прежде всего взаимное дополнение усилий разных коллективов. Мы, как профессиональное сообщество, столкнулись с необходимостью перехода на более высокий уровень социального интеллекта, позволяющего устанавливать невидимые, но надежные границы на каждом рабочем месте. Такие границы патогены не в силах преодолеть. И в этом смысле оказание безопасной помощи не только медицинская проблема, но еще и важная нравственная и общечеловеческая задача».

Владимир Кулабухов, к.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского, доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, президент «Российского Сепсис Форума» также подчеркнул ценность совместного с АО «Ланцет» проекта в борьбе с антибиотикорезистентностью:

«Проект важен всем участникам: администраторы медицинской организации получают реальную картину состояния инфекционного контроля в ЛПУ и заключения и рекомендации экспертного уровня; врачи эффективнее и безопаснее лечат пациентов; эксперты выявляют общие проблемы на уровне региона, страны и могут аргументированно влиять на решения законодательных и контролирующих органов. При этом есть общая цель — сделать так, чтобы как можно меньше людей умирало в стационарах от инфекций».

Источник: АО «Ланцет»

pharmvestnik