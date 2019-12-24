Группа компаний «Alium» войдет в лекарственную экосистему «PharmaSpace»

В рамках пилота ГК «Alium» подключается к облачному решению PharmaSpace для установления прямых контрактных отношений с аптечными сетями России и прямых поставок силами логистического оператора «Сантэнс». Планируется, что в проект будет включен весь портфель ГК «Alium», в которую вошли АО «ФП Оболенское» и АО «Биннофарм».

Группа компаний «Alium» осуществляет производство и оптовую реализацию препаратов семи лекарственных форм и фармацевтических субстанций: ампулы, шприцы, аэрозоли, таблетки, капсулы, растворы и суппозитории.

Диверсифицированный портфель компании включает около 200 препаратов собственной разработки и дженериков в таких терапевтических группах, как пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, болеутоляющие.

Платформа PharmaSpace предоставит возможность производителю и рознице оперативно и прозрачно фиксировать договоры по товарообороту, маркетинговым контрактам, фискально-аудированным отчетам и прямой логистике.

Генеральный директор ГК «Alium» отметил: «Мы рассчитываем, что платформа позволит установить прямые контакты между производителем и аптекой. При этом информация будет прозрачной для всех сторон».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» заявил, что его компания участвует в проекте PharmaSpace как логистический партнер, и данное решение является долгосрочной стратегией компании по расширению спектра услуг фармпроизводителям.

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», разработчика и оператора комплексного информационно-технологического решения PharmaSpace, Герман Иноземцев сообщил, что целью проекта является успешное перестроение системы коммерческого лекарственного обеспечения страны, с целью сделать ее более гибкой, более прозрачной, более прямой и короткой, а главное, эффективно и малозатратно управляемой.

Источник: ГК «Сантэнс»

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