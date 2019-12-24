Опубликованы разъяснения о протоколе согласования цен поставки лекарств из перечня ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба России подготовила Разъяснение «О протоколе согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Документ опубликован на портале fas.gov.ru.

Согласно представленной информации, ФАС России обращает внимание на внесение изменений в форму протокола согласования цен на поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, из-за вступления в силу 17 декабря 2019 г. постановления Правительства РФ от 16.12.2019 г. № 1683, которым внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ в части государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

Одним из основных изменений, вносимых в форму протокола согласования цен, является необходимость указания в графе 8 даты реализации лекарственного препарата производителем.

Обращается внимание, что изменения в форме протокола согласования цен учитывают возможные варианты режимов налогообложения, применяемых организациями оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. В связи с этим в протоколе согласования цен предусматривается указание цены приобретения и цены реализации лекарственного препарата организациями оптовой и розничной торговли в зависимости от режима налогообложения.

gmpnews