Обязательную маркировку лекарств могут перенести на 1 июля 2020 года

Срок внедрения обязательной маркировки лекарств будет перенесён на полгода — с 1 января 2020 года на 1 июля. Предполагающий это закон одобрил Совет Федерации.

Согласно документу, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Аналогичная норма будет действовать в отношении препаратов для лечения «высокозатратных нозологий», но только тех, которые были произведены до 31 декабря 2019 года.

«Таким образом, на шесть месяцев продлён период ввода маркировки лекарств, — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян. — Это будет способствовать устойчивости лекарственного обеспечения нашего населения, и не допущению срыва поставок лекарственных препаратов».

Кроме того, документ устанавливает правовые основания для исключения повторной регистрации фармацевтических субстанций, входящих в состав лекарственного препарата для медицинского применения, в случае, когда информация о субстанции уже содержится в госреестре лекарственных средств.

ФОТО: MOS.RU

pnp.ru