Эксперт: маркировка лекарств даст возможность создать более эффективную модель бизнеса

«Сейчас в системе маркировки прослеживается порядка 200 млн кодов: это и препараты, выпущенные в рамках эксперимента, и уже с «боевой» криптозащитой. С «боевой» криптозащитой уже 134 млн кодов. В целом, количество участников порядка 50 000, из них 20 000 аптечных организаций и 30 000 организаций, имеющих медицинскую лицензию», — такие цифры привел в своем выступлении Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий, в рамках конференции «Маркировка лекарственных препаратов. Перспективы 2020».

Важно отметить, что те, кто не зарегистрировался в системе и не подал заявки на регистраторы выбытия, это организации, ментально не относящие себя к медицинским организациям: образовательные учреждения, салоны красоты, транспортные компании, которые имеют свои медицинские кабинеты, при этом все они являются субъектами обращения лекарственных препаратов. Мы со своей стороны проводим работу по мотивации включения этих организаций в проект по маркировке, — уточнил Холкин.

Помимо этого, представитель ЦРПТ дал совет производителям по использованию переходного периода по маркировке: «Главный совет, как максимально использовать переходный период с 1 января 2020 до 1 июля 2020 года: коды, произведенные с 1 января по 1 июля 2020 оператором будут предоставляться бесплатно, воспользуйтесь этой возможностью. Мы не хотим ставить производителей препаратов по программе 7ВЗН в какое-то неравное положение по отношению к другим производителям, поэтому оператор выступает с инициативой отменить платность кодов для всех производителей, в том числе, для производителей препаратов 7ВЗН, чтобы у всех были равные условия».

При этом мы, конечно, понимаем, что не все смогут воспользоваться этим шансом, но призываем рынок не ждать последней ночи и включиться в процесс, не дожидаясь введения административных санкций за оборот немаркированных препаратов, — заключил Сергей Холкин.

Иван Глушков, заместитель генерального директора STADA, в свою очередь отметил: «Большинство крупных субъектов рынка сейчас понимает, что создаваемая система, несмотря на то, что она создается в интересах государства, она создается и в интересах индустрии. Здесь мы являемся союзниками с оператором, понимаем, что та информация, которая будет накапливаться в системе, даст возможность создать более эффективную модель бизнеса на фармацевтическом рынке РФ уже в среднесрочном будущем. Именно понимание этого – сильнейший мотив для крупных фармкомпаний быть готовыми как можно раньше, а не тянуть до какой-либо названной правительством даты».

Задача, связанная с маркировкой – это не задача «надо» или «не надо», это задача – поиск ответа на вопрос, как наилучшим образом можно использовать эту ситуацию в интересах каждого крупного игрока. Мы ожидаем в ближайшее время постановление правительства, определяющее порядок доступа к информации в системе маркировки. Мы понимаем, что подходы к этой информации разные у производителей, дистрибуторов и ритейлеров, и поиск компромисса – это то, что нас ждет в самом ближайшем будущем. Но уже очевидно, что доступ к данным не в интересах какой-либо одной группы субъектов, это интерес рынка в целом. И я уверен, что рынок сможет договориться между собой, как этот доступ будет осуществлен.

«Если говорить о STADA, — добавляет Глушков, — наши российские площадки готовы выпускать промышленные серии, наши площадки вне России будут готовы выпускать промышленные серии в самом начале 2020 года. Более того, производство наше настаивает на том, что такие серии надо выпускать, как только техническая способность появится, чтобы на первых сериях отладить процесс и быть уверенным, что с июля 2020 года никаких сбоев в поставках не будет».

gmpnews