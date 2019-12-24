Российские ученые разрабатывают лекарство борьбы с псориазом на клеточном уровне Совет Федерации одобрил закон о взаимозаменяемости лекарств » Новый фармацевтический завод открылся в Капшагае Новый фармацевтический завод открылся в Капшагае Алматинской области (Республика Казахстан). Там будут выпускать тесты для лабораторных исследований. Оборудование и технология производства южнокорейские, основаны на передовом медицинском опыте. Пока сырье и все реактивы завозятся из-за рубежа. По словам специалистов, благодаря продукции предприятия у медицинских учреждений появится возможность более точно диагностировать заболевания при проведении лабораторных исследований. Предприятие обеспечило работой 50 жителей города. Айдын Иманбеков, руководитель предприятия: В предприятие вложено более 1 млрд инвестиций. Оно запущено по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Сейчас мы планируем в год выпускать около 1 млн тестовых упаковок. Будем опираться пока на опыт южнокорейских коллег и использовать их материалы в производстве. Но постепенно будем переходить и на казахстанское содержание. 24.kz