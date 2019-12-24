Российские ученые разрабатывают лекарство борьбы с псориазом на клеточном уровне

Ученые Института молекулярной биологии (ИМБ) имени В. А. Энгельгардта РАН разрабатывают препарат против псориаза на основе комбинации фрагментов вирусных белков, которые подавляют развитие болезни на этапе сбоя работы иммунной системы. Об этом рассказала представитель вуза, кандидат биологических наук Елизавета Стародубова.

«Мы разработали комбинацию фрагментов белков вирусов, которая препятствует формированию иммунопротеасомы, запускающей иммунную реакцию против собственных антигенов организма. За счет подавления активности иммунопротеасомы можно снижать интенсивность проявления псориаза в виде хронического воспаления кожных покровов», — отметила Стародубова.

По ее словам, проведенные испытания показали, что метод российских ученых позволяет на 30% снизить активность иммунопротеасомы. На следующем этапе работы планируется протестировать опытный образец препарата на животных, чтобы оценить его эффективность в борьбе с последствиями аутоиммунной реакции.

«Мы приступим к испытаниям на животных в 2020 году. Если эффективность метода будет подтверждена, исследуемые ингибиторы могут войти в основу препаратов для наружного применения — в форме мази или геля», -заключила собеседник агентства.

Проект реализуется совместно с лабораторией молекулярной биомедицины Центра компетенций НТИ на базе Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Исследование является частью стратегии развития центра.

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