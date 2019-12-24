Китай с 1 января 2020 года скорректирует импортные тарифы на ряд товаров Российские ученые разрабатывают лекарство борьбы с псориазом на клеточном уровне » На основании заявления производителя из госреестра исключается препарат Динокс® Министерство здравоохранения РФ 20 декабря 2019 г. приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственных препаратов: Динокс® (фексофенадин), — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, 60 мг, 180 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-008494/08 от 24.10.2008 выдано Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия; производитель Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия;

Динокс® (фексофенадин), — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003926 от 25.10.2016 выдано Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия; производитель Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия. Решение принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом (представительство фирмы Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд.). Препарат является противоаллергическим и антигистаминным средством. gmpnews