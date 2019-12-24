На основании заявления производителя из госреестра исключается препарат Динокс®

Министерство здравоохранения РФ 20 декабря 2019 г. приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственных препаратов:
- Динокс® (фексофенадин), — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг, 60 мг, 180 мг; регистрационное удостоверение ЛСР-008494/08 от 24.10.2008 выдано Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия; производитель Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия;
- Динокс® (фексофенадин), — таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг; регистрационное удостоверение ЛП-003926 от 25.10.2016 выдано Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия; производитель Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд., Индия.
Решение принято на основании подачи заявления уполномоченным юридическим лицом (представительство фирмы Д-р Редди‘с Лабораторис Лтд.).
Препарат является противоаллергическим и антигистаминным средством.