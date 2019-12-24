Китай с 1 января 2020 года скорректирует импортные тарифы на ряд товаров

Китай, начиная с 1 января 2020 года, будет корректировать импортные тарифы на ряд товаров в целях обеспечения высококачественного развития торговли, об этом сообщил 23 декабря Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Как сообщили в комитете, корректировки будут внесены в целях расширения импорта, содействия скоординированному развитию торговли и окружающей среды, а также высококачественному развитию совместного строительства «Пояса и пути».

С целью стимулирования импортного потенциала и оптимизации его структуры, Китай будет вводить временно установленные импортные тарифы на более чем 850 наименований товаров, которые будут ниже таможенных тарифов для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования.

Для того чтобы снизить себестоимость лекарств, стимулировать производство новых видов медикаментов, будут введены нулевые тарифы на импорт фармацевтической продукции, в том числе алкалоиды, применяемые для лечения астмы, а также сырья, используемые для производства лекарств от диабета, сообщил комитет.

В 2020 году Китай продолжит применять конвенционные тарифные ставки на часть товаров, произведенных в 23 странах и регионах мира, согласно соответствующим соглашениям о свободной торговле или соглашениям о преференциальной торговле, подписанным с ними.

Дальнейшее снижение тарифов будет осуществляться в соответствии с соглашениями о свободной торговле, которые Китай отдельно подписал с Новой Зеландией, Перу, Коста-Рикой, Швейцарией, Исландией, Сингапуром, Австралией, Республикой Корея, Грузией, Чили и Пакистаном, а также Азиатско-Тихоокеанским торговым соглашением /АПТА/.

В 2020 году Китай продолжит применять преференциальные тарифные ставки на товары из наименее развитых стран, которые установили дипломатические отношения и завершили обмен нотами об установлении дипотношений с Китаем.

В комитете заявили, что Китай также внесет коррективы в список стран, для которых применимы преференциальные тарифные ставки, в соответствии со списком наименее развитых стран ООН и соглашениями переходного периода Китая.

russian.news.cn