Минздрав подготовил перечень лекарств для пилота по обеспечению пациентов высокого риска

Минздрав определился, какие препараты для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, будут оплачиваться из федерального бюджета.
Минздрав России разработал проект ведомственного приказа, которым утверждается перечень лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.
В перечень включено 23 препарата, среди которых: Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Гидрохлоротиазид, Бисопролол, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, Тикагрелор и Эналаприл.
В сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что Россия намерена внедрить систему лекарственного обеспечения всего населения, а с 2020 года министерство планирует запустить пилотные проекты, которые позволят отработать механизмы для перехода к этой системе.
«На наш взгляд, пилотным проектом может стать обеспечение пациентов, у которых случились острые сердечно-сосудистые события или была операция сердечно-сосудистой системы. Мы бы хотели со следующего года отработать этот блок. Это позволит эффективно бороться с повторением острых сосудистых нарушений», – заключила она.
Елена Сидорова
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