«Фармстандарт» купил две компании у совладельцев «Натива»

Речь может идти о продаже портфеля пульмонологических препаратов «Натива» «Фармстандарту», рассказал «ФВ» источник, близкий к последней компании. Согласно СПАРК, 22 апреля 2019 года «Фармстандарт-Лексредства» получил лицензию на использование товарных знаков «Натив», «Аэронатив» и «Nativa tiva na Tiva Nativa». «ФВ» направил запросы в «Нативу» и «Фармстандарт».

Ирине Никифоровой в компании «Натива» принадлежит 16,75%, Михаилу Могутову — 16,5%. Третий собственник компании — Everom Investments Limited (Мальта; владеет 66,75%), которая на 100% принадлежит FIS Capital (консалтинговая компания, Австрия).

ООО «Фармкомпания», согласно СПАРК, создано в феврале 2019 года и имеет лицензию Росздравнадзора на фармацевтическую деятельность, при этом в качестве основного вида деятельности указано «производство фармацевтических субстанций».

ООО «Глобалхимфарм» зарегистрировано в 2015 году, имеет лицензию Минпромторга на производство лекарственных средств и медицинской техники. Какую продукцию выпускает предприятие, не известно, в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) сведений о таком производителе нет.

Согласно ГРЛС, «Натива» является владельцем регистрационных досье на следующие препараты: беклометазон, ипратропия бромид, ипратропия бромид+фенотерол, фенотерол, салметерол+флутиказон, сальбутамол и тиотропия бромид.

Большая часть из них в стадии готовой лекарственной формы производилась на площадке «Фармстандарт-Лексредства».

По данным AlphaRM, продажи этих препаратов в 2018 году составили 7,15 млрд руб.

Елена Калиновская

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