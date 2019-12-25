В компании Novo Nordisk произошли кадровые перестановки

Наталья Колесова назначена директором подразделения «Инсулины» компании Novo Nordisk в России с 18 ноября 2019 года.

Наталья Моргунова возглавила отдел клинических исследований, медицинских программ и регистрации медицинской продукции с 20 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе компании, Наталья Колесова в новой должности будет заниматься развитием инсулинового бизнеса компании, отвечая за маркетинг, продажи и доступ на рынок современных инсулинов и инсулинов нового поколения.

Она войдет в состав управленческой команды и будет подчиняться вице-президенту и генеральному менеджеру по России и Беларуси Хансу Дюифу.

Наталья имеет более чем 20-летний опыт управления в фармацевтической отрасли в различных терапевтических областях, в частности, онкологии и кардиологии. До назначения в Novo Nordisk Наталья работала в компании Novartis Pharma в подразделении «Онкологические препараты», где занимала различные руководящие позиции.

Бизнес-подразделение «ГПП-1» (препараты для лечения СД 2-го типа и ожирения) продолжает возглавлять кандидат медицинских наук, эндокринолог, выпускница eEMBA Антверпенской школы бизнеса Вероника Топчиашвили.

Наталья Моргунова в должности директора отдела клинических исследований, медицинских программ и регистрации медицинской продукции будет отвечать за три основных направления: клинические разработки, регуляторные одобрения и медицинская стратегия и таким образом обеспечивать развитие портфеля препаратов компании.

Наталья окончила Первый Московский медицинский институт им. Сеченова по специальности «Фармация» в 1994 году, а также курс МВА в Российском экономическом университете им. Плеханова в 2007 году.

Наталья Моргунова вошла в состав управленческой команды и подчиняется вице-президенту и генеральному менеджеру по России и Беларуси Хансу Дюифу. Наталья уже более двадцати лет работает в компании Novo Nordisk в России и имеет длительный опыт управления в регуляторной сфере, а также в области обеспечения качества и фармаконадзора.

Наталья Маскина

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