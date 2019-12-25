«Губернские аптеки» будут открываться в прикассовых зонах магазинов сети «Командор»

Планируется, что до конца 2019 года первые четыре «Губернские аптеки» откроются в Красноярске (супермаркет «Командор»), Железногорске (магазин у дома «Командор»), Енисейске (дискаунтер «Хороший») и поселке Элита («Хороший»). Площадь аптечных пунктов составит от 15 до 55 кв. м. Далее планируется расширить число магазинов с этими пунктами в регионах присутствия «Командора» в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве.

У «Командора» около 50 магазинов, где уже работают разные фармацевтические операторы, в том числе 5 аптек сети «Мелодия здоровья», с которой компания «Командор» начала сотрудничество весной этого года.

Новые аптечные пункты АО «Губернские аптеки» кроме предоставления стандартных фармацевтических услуг посетителям также являются участниками проекта «Интернет-аптека» (сервис интернет-бронирования). В них будет осуществляться выдача онлайн-заказов.

«Сотрудничество с крупными торговыми ритейлерами полностью соответствует нашей стратегии экстенсивного развития предприятия. «Командор» — один из наших партнеров в реализации этих планов. На площадях «Командора» мы планируем открыть не менее 10 своих структурных подразделений. Но не исключаем, что их число может быть и больше», — отметила гендиректор «Губернских аптек» Алёна Попова.

АО «Губернские аптеки» состоит из более 300 структурных подразделений (аптеки, аптечные пункты, киоски, салоны «Оптики» и «Ортопедии», ветеринарные аптеки), представлена в Красноярском крае и Республике Хакасия. Компания выполняет функцию ключевого оператора в программах льготного лекарственного обеспечения жителей Красноярского края.

Источник: ГК «Командор»

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