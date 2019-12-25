«Вертекс» инвестировал в строительство фармкомплекса 7,3 млрд рублей

Служба Госстройнадзора в декабре выдала соответствующее разрешение на второй этап реконструкции объекта, который включил реализованный проект строительства третьей очереди. Его площадь превышает 28 тысяч м2.

Как сообщили в компании, инвестиции в реализацию проекта третьей очереди с учетом строительства, оснащения здания, закупки оборудования и эксплуатации на сегодня превышают 2,4 млрд рублей собственных и привлеченных средств. Строительство началось в 2018 году и проводилось в течение года. Общие инвестиции в фармкомплекс АО «ВЕРТЕКС» на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская» составляют около 7,3 млрд рублей и продолжат увеличиваться по мере оснащения и эксплуатации площадки.

Для третьей очереди создано около 230 новых рабочих мест. В компании трудятся более 1600 сотрудников, из них около 1200 – на фармкомплексе. Численность персонала выросла почти на треть с 2017 года.

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