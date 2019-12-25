Минздрав напомнил фармкомпаниям о необходимости представить документы для перерегистрации цен

В соответствии с пунктом 4 Правил обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1683 от 16.12.2019, в Минздрав должны быть представлены:

— заявление об обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на референтный лекарственный препарат, включенный в Перечень ЖНВЛП, по форме согласно приложению № 1;

— сведения о лицензии на производство лекарственных средств;

— сведения о регистрационном удостоверении лекарственного препарата;

— расчет предельной отпускной цены производителя на референтный лекарственный препарат, представляемой для обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах, по форме согласно приложению № 2;

— информацию о минимальных отпускных ценах на лекарственный препарат в иностранных государствах по форме согласно приложению № 3.

Пересчет цены в иностранной валюте на лекарственные препараты в иностранных государствах, указанных в приложении №3 к настоящим Правилам, в рубли осуществляется по среднему курсу соответствующей иностранной валюты к рублю РФ.

Дополнительно на бумажном носителе представляются:

— сведения (по выбору держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата (уполномоченного им лица), подтверждающие отпускные цены производителя на лекарственный препарат в иностранных государствах, указанных в приложении № 3 к Правилам (в 2 экземплярах, с переводом на русский язык);

— документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.

Елена Сидорова

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