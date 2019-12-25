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Johnson & Johnson купит компанию Taris

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) намерена приобрести частную биотехнологическую компанию Taris («Тейрис») из США и ее устройство для доставки противораковых лекарственных препаратов (ЛП) в мочевой пузырь, сообщает портал Pharmaphorum.

J&J не сообщила о финансовых условиях сделки, однако известно, что в ведущем продукте компании Taris, TAR-200, используется патентованное устройство на основе силикона, которое обеспечивает непрерывную доставку ЛП в мочевой пузырь.

Taris сохранит исследовательское подразделение в Легсингтоне (штат Массачусетс, США) и будет интегрирована в фармацевтическое подразделение Janssen («Янссен») компании J&J.

Команда специалистов в сфере исследований и разработок компании Taris продолжит оптимизацию препаратов-кандидатов и сотрудничество с учеными из онкологического подразделения Janssen.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 25, 2019 | Просмотров: 94