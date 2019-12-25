В Великобритании впервые оштрафовали аптеку за нарушение регламента защиты персональных данных

По сообщению Управления Комиссара по информации (ICO), независимого надзорного органа по защите персональных данных в Великобритании, аптека Doorstep Dispensaree оставила около 500 тыс. документов в незакрытых контейнерах рядом со своим помещением. Эти документы содержали имена, адреса, даты рождения пациентов, номера полисов Национальной службы здравоохранения (NHS), медицинскую информацию и рецепты, принадлежащие неизвестному числу лиц. Некоторые из этих документов были повреждены.

Нарушение было выявлено, и сообщение о нем было направлено в ICO в рамках отдельного расследования, проводимого в отношении данной аптеки Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA).

Согласно заявлению ICO, неспособность защитить персональные данные от несанкционированной обработки и случайной потери, их разрушение или повреждение является нарушением Генерального регламента защиты персональных данных (GDPR).

Татьяна Кублицкая

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