«Эвалар» войдет в лекарственную экосистему PharmaSpace

Развитие лекарственного портфеля сегодня является приоритетом для «Эвалар». Компания уже выпускает 27 торговых наименований лекарственных средств, при этом их доля в общем обороте в уходящем году достигла 19%. Значимым событием 2019 года для компании стал запуск второго производственного комплекса в Алтайском крае мощностью 2 млрд таблеток и капсул в год. На данной площадке компания локализует производство лекарственных средств под брендом «Эвалар».

В связи с этим большое значение придается подписанию меморандума о намерениях с компанией «Лекарственная экосистема» о вхождении производителя в пилотный проект В2В маркетплейса PharmaSpace. Платформа предоставляет возможность производителю и рознице оперативно и прозрачно фиксировать договоры по товарообороту, маркетинговым контрактам, фискально-аудированным отчетам и прямой логистике. Логистическим партнером проекта является активно выходящая на рынок коробочной сборки и доставки до аптек (fulfillment) ГК «Сантэнс».

«Сотрудничество с платформой PharmaSpace позволит нам расширить охват и представленность в аптечном ритейле нашего нового лекарственного портфеля. В этом году мы представили на рынок сразу несколько лекарственных дженериков, продвижение которых будет активно сопровождаться в медиа», — говорит председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», разработчика комплексного информационно-технологического решения PharmaSpace, Герман Иноземцев подчеркнул: «Целью проекта является возврат контроля над жизненным циклом продукта в руки производителя, а также обеспечение достойной маржинальности и возврата прибыльности аптечным сетям, в том числе, среднего и небольшого размера, которым, без выхода напрямую на производителей, придется особенно трудно в 2020 году».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов отметил, что компания участвует в проекте в качестве логистического партнера и готова предоставить все свои мощности по оперативному, качественному и надежному логистическому сервису как для фармпроизводителя, так и для фармрозницы.

Источник: Эвалар

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