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Аптеки ХМАО оштрафованы на 968 тыс. рублей за незаконную продажу психоактивных лекарств

Росздравнадзор совместно с правоохранительными органами взяли под жесткий контроль реализацию аптеками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры психоактивных лекарственных препаратов.

В 2019 году Территориальный орган Росздравнадзора по обращениям граждан и данным оптовых организаций выявил 10 аптек, которые занимались незаконной реализацией психоактивных лекарственных препаратов.

За 11 месяцев 2019 года по фактам выявленных нарушений рецептурного отпуска возбуждено 29 административных дел по 9 фармацевтическим организациям. Общая сумма наложенных штрафов составила 968 тысяч рублей. Арбитражным судом региона внесено 10 решений о приостановлении лицензий на фармацевтическую деятельность по 8 аптечным организациям (по одной из них  лицензия приостановлена трижды) из 10 аптек-нарушителей. В настоящее время уже две аптечные организации самостоятельно прекратили свою деятельность

Кроме плановых и внеплановых проверок Росздравнадзор проводит  разъяснительную работу  с оптовыми организациями – поставщиками психоактивных препаратов для того, чтобы они обращали особое внимание на заказы аптек-нарушителей и не предоставляли им подобные препараты для реализации. Ведется мониторинг поставок.

Источник: Росздравнадзор

pharmvestnik

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Декабрь 25, 2019 | Просмотров: 101