Сервье объявила о начале маркировки коммерческих серий ЛП на заводе «СЕРВЬЕ РУС» в Москве

В 2017 году в России стартовал государственный пилотный проект по маркировке и контролю движения лекарственных препаратов, цель которого — противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. Уникальный цифровой код на каждой упаковке лекарственного препарата позволяет отследить его путь от производителя до аптеки или медицинского учреждения, а конечному потребителю — получить данные о производителе, дате и времени выпуска, и таким образом подтвердить аутентичность приобретаемого лекарства. Компания «Сервье» одной из первых начала работу в пилотном проекте по маркировке.

На московском производственном комплексе «СЕРВЬЕ РУС» в два этапа была произведена техническая модернизация упаковочных линий и установлено специализированное оборудование для нанесения и верификации криптозащищенного Data Matrix кода.

Помимо приобретения, установки и настройки оборудования на всех производственных линиях, специально для проекта была развернута комплексная IT-архитектура, внедрен ряд информационных систем, выполнены предусмотренные внутренними регламентами и правилами GxP работы по тестированию и валидации, подготовлена документация, описывающая новые бизнес-процессы, проведено обучение сотрудников. Компания в значительной степени использовала технические и информационные решения, которые были применены в рамках внедрения аналогичных проектов на заводах «Сервье» в других странах. При этом российское подразделение произвело существенную доработку систем и внедрило локальные решения для соответствия требованиям Российского законодательства. Сегодня проект по маркировке занимает стратегически важное место в приоритетах компании, создавая новые экосистемы производства, информационных решений и дистрибьюции.

«Готовность к маркировке компании «Сервье» — это пример успешного применения международного опыта по внедрению прослеживаемости продукции, который компания использовала на производстве в России и завершила проект раньше установленного законодательством срока. Мы видим, что и другие фармпроизводители, занимающие лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке уже готовы к выпуску коммерческих партий. Активная позиция производителей позволит всей цепочке работать с маркированной продукцией уже после 1 января», — сообщил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

«Значимость внедрения системы маркировки сложно переоценить — это серьезный вклад в повышение прозрачности всей товаропроводящей цепи от производителя до конечного потребителя, а также развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке. Мы были одной из первых фармацевтических компаний-производителей, поддержавших эту важнейшую государственную инициативу, и гордимся тем, что нам удалось запустить систему маркировки на своем заводе раньше срока. Сегодня 96% портфеля оригинальных лекарственных препаратов Сервье в России производятся на мощностях завода «Сервье РУС» по полному циклу», — прокомментировал Жером Гаве, управляющий директор компании Сервье в России и странах ЕАЭС.

Компания «Сервье» имеет большой опыт работы с системами прослеживания и контроля произведенных лекарственных препаратов. Еще в 2011 году компания запустила собственную систему мониторинга подлинности лекарственных препаратов SecuriStamp: на упаковку лекарственного препарата наносится уникальная идентификационная маркировка, обеспечивающая возможность подтверждения аутентичности продукции. Данная система доказала свою эффективность — с 2011 года не было выявлено случаев обращения фальсифицированных препаратов «Сервье» в России. В настоящий момент система SecuriStamp дополнилась системой маркировки и сквозного прослеживания, обеспечивая пациентам в России и странах ЕАЭС доступ к оригинальным, качественным и эффективным лекарственным препаратам.

Источник: АО «Сервье»

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