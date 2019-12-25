В 2019 году с российского фармрынка ушли 24 МНН

При этом наблюдается рост количества МНН (+2% к январю — октябрю 2018 года, в абсолютных цифрах 2348) и брендов (+4% к январю — октябрю 2018 года, 6620). Число корпораций за рассматриваемый период осталось прежним (850).

Учитывая пик количества SKU новых препаратов в 2018 году, можно сделать вывод о том, что с фармрынка уходят невостребованные формы выпуска препаратов и варианты их фасовки.

Наибольшее волнение вызывает исчезновение препаратов, не имеющих аналогов на российском фармацевтическом рынке.

C начала 2019 года из оборота ушло 24 МНН (представлены на слайде), с апреля еще 4 МНН, а именно:

Адамантилбромфениламин бренд Ладастен, N6 — психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения;

Вакцина для профилактики вирусного гепатита B, дифтерии и столбняка бренд Бубо-М, J7 — чистые вакцины;

Имиглюцераза бренд Глуразим, Церезим, A16 — прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ;

Подофиллотоксин бренд Вартек, Кондилин, D6 — местные антибактериальные и противовирусные препараты).

У шестнадцати из них действующее регистрационное удостоверение, однако в федеральном обороте они в настоящий момент отсутствуют. Семь представителей из этого списка были исключены из государственного реестра и один бренд был переведен в БАД.

Дополнительно на слайде представлены анатомо-терапевтическо-химическая группы, к которым относились данные МНН по классификации Европейской ассоциации исследований фармацевтического рынка (EPhMRA).

Источник: AlphaRM

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