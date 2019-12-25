Удмуртия закупит больше лекарств благодаря перекредитованию своего бюджетного долга

До 2019 года в бюджете республики на приобретение лекарств для льготных категорий закладывали не более 300 миллионов рублей. В текущем году этот показатель был увеличен до 687 миллионов. Из них более 100 млн – это деньги, сэкономленные вследствие сокращения госаппарата.

Подводя итоги уходящего года, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что в 2020 году на льготное лекарственное обеспечение будет выделен 1 млрд рублей. Хотя, по его словам, даже эта сумма не покрывает реальных потребностей. Особое внимание будет уделено лекарственной помощи детям. Бречалов призвал родителей, чьим детям не выписали положенные препараты, сообщать о каждом таком случае ему лично.

Екатерина Погонцева

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