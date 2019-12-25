Минздрав предложил 23 препарата от ССЗ для лекарственных

Минздрав представил перечень из 23 лекарственных препаратов, предлагаемых к включению в программу лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и находящимся на диспансерном наблюдении. Всего на лекарственное обеспечение этой группы пациентов в 2020–2022 годах планируется направлять по 10–15 млрд рублей ежегодно. Минздрав представил перечень из 23 лекарственных препаратов, предлагаемых к включению в программу лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и находящимся на диспансерном наблюдении. Всего на лекарственное обеспечение этой группы пациентов в 2020–2022 годах планируется направлять по 10–15 млрд рублей ежегодно.

Четыре препарата из предложенного к утверждению Минздравом перечня являются наиболее затратными. Это антикоагулянты Брилинта (тикагрелор), Ксарелто (ривароксабан), Прадакса (дабигатрана этексилат) и Эликвис (апиксабан). За 11 месяцев 2018 года, по расчетам Headway Company и Vademecum, на их закупку региональные и московские власти потратили 1,8 млрд рублей, за аналогичный период 2019 года – 3,2 млрд. Ранее эти же четыре лекарства вошли также в перечень льготной программы, реализуемой с октября 2019 года в Москве. Городские власти объявили о готовности обеспечить 80 тысяч профильных пациентов.

Остальные регионы смогут либо закупать отобранные 23 препарата по стандартной схеме, либо поучаствовать в программе лекарственного возмещения. Механизм предполагает, что пациент сможет по рецепту получить лекарство с любым ТН в аптеке. Ему возместят фиксированную для каждого МНН стоимость, но если препарат обойдется дороже, придется доплатить. Затем аптека обращается уже за возмещением суммы, в какой именно орган – территориальный фонд ОМС или орган здравоохранения – пока не известно.

Подобный пилотный проект запущен только в Кировской области, где пациентам с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца (или их сочетаниями), стоящим на диспансерном учете, возмещается до 60% стоимости назначенного врачом препарата. Аптечная организация в свою очередь два раза в месяц получает субсидию на возмещение недополученной от пациентов суммы. За первое полугодие 2019 года аптеки на такое возмещение получили 11 млн рублей. Воспользоваться опцией за девять месяцев 2019 года удалось 25 тысячам пациентов (31% от общего числа целевой аудитории).