Сколько сможет заработать Марк Курцер на отечественном препарате для ЭКО

Завод «Медсинтез» будет производить первый отечественный препарат фоллитропина альфа, зарегистрированный компанией «АйВиФарма» для использования при проведении циклов ЭКО под ТН Примапур. Инвестором проекта в 2017 году выступил основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. Завод «Медсинтез» будет производить первый отечественный препарат фоллитропина альфа, зарегистрированный компанией «АйВиФарма» для использования при проведении циклов ЭКО под ТН Примапур. Инвестором проекта в 2017 году выступил основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Регудостоверение на Примапур было получено «АйВиФарма» в октябре 2019 года. КИ сравнения Примапура и оригинального препарата Гонал-ф от Merck завершились в декабре 2018-го.

Завод «Медсинтез» планирует производить препарат в трех дозировках – по 300, 450 и 900 МЕ. Максимальный объем производства составит 1 млн шприц-ручек, что составляет 200–250% от потребности российского рынка в фоллитропине альфа.

Объем продаж МНН фоллитропин альфа в 2018 году, по данным DSM Group, превысил 892 млн рублей. Из них на розничные продажи пришлось 189,1 млн рублей, еще 699,1 млн – на госзакупки. Для ЭКО по ОМС были закуплены 2,8 тысячи упаковок препарата на 4,3 млн рублей.

В 2018 году за счет средств ОМС в России было проведено около 60 тысяч циклов ЭКО. На 2019 год Минздравом запланировано уже 78 тысяч процедур. За девять месяцев 2019 года в клиниках ГК «Мать и дитя» было проведено 13,5 тысячи циклов. Средняя дозировка фоллитропина альфа, используемого при проведении процедуры, составляет 2000 МЕ.

Основателем компании «АйВиФарма» и соавтором разработки отечественного препарата фоллитропина альфа является Михаил Ползиков. Участие в проекте Vademecum подтвердил основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. Сумма инвестиций в разработку, по оценкам экспертов, составляла $3–5 млн.

«АйВиФарма» – российская биотехнологическая компания, зарегистрированная в 2012 году и занимающаяся разработкой гормональных средств. Примапур пока единственный препарат в портфеле компании, готовый к выводу на рынок. Совладельцами «АйВиФармы», по данным СПАРК-Интерфакс, являются Михаил Ползиков (10%) и кипрский офшор Seapalm Investments Ltd (90%), по данным реестра юридических лиц Кипра на 2019 год, принадлежащий MD Medical Holding (83,3%) и Александру Панину (16,7%).