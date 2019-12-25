В единый каталог включат 12 тысяч позиций взаимозаменяемых лекарств к 2022 году

Минздрав РФ 24 декабря презентовал открытый единый структурный справочник – каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП), содержащий информацию о зарегистрированных лекарствах для участников системы госзаказа. До этого он был доступен только заказчикам и исполнителям госконтрактов. Минздрав РФ 24 декабря презентовал открытый единый структурный справочник – каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП), содержащий информацию о зарегистрированных лекарствах для участников системы госзаказа. До этого он был доступен только заказчикам и исполнителям госконтрактов.

Ставшие открытыми данные должны стать востребованными у профессиональных, пациентских сообществ, организаций, контролирующих закупки, считает директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина. По ее словам, справочник рассматривается в первую очередь как ресурс, который позволит заказчику максимально быстро пройти процедуры аукциона за счет точности описания объекта закупки.

Сейчас в справочник внесены сведения о 14,5 тысячи регистрационных удостоверений и есть опция определения взаимозаменяемости дозировок и лекарственных форм в пределах одного МНН. К 2022 году число МНН, включенных в таблицы взаимозаменяемости, планируется увеличить до 12 тысяч. В Минздраве полагают, что это поможет точнее рассчитывать начальную максимальную цену контракта (НМЦК).

Пока в таблицах взаимозаменяемости лишь 2,3 тысячи МНН, сгруппированных в 7,6 тысячи групп по дозировкам и формам выпуска. Эти группы, по задумке разработчиков, позволят заказчикам рассчитывать объемы закупок в зависимости от кратных дозировок. ЕСКЛП планируется интегрировать с системой мониторинга движения лекарственных средств.

Включение данных о взаимозаменяемости не исключает для заказчиков возможности закупать лекарства в конкретной лекарственной форме, заверила Максимкина.

Разработчик системы – ООО «Национальный центр электронных моделей», структура «Ростеха». Госкорпорация по заданию Минздрава создает информационно-аналитическую подсистему мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств, куда входит ЕГИСЗ, включающая в себя справочник.

Совет Федерации 23 декабря 2019 года одобрил поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», регламентирующие определение взаимозаменяемости препаратов.

В первом полугодии 2019 года не состоялось около четверти объявленных лекарственных аукционов. Минздрав работает над новой версией порядка определения НМЦК.

Фото: Александр Осипов / Vademecum

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