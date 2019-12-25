Руководителям поставщиков медизделий дали два года условно за участие в картеле

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными топ-менеджеров дистрибьюторов «Никамед», «Медлон» и «Медлон-ДВ» в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Фигуранты дела приговорены к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей. Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными топ-менеджеров дистрибьюторов «Никамед», «Медлон» и «Медлон-ДВ» в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля). Фигуранты дела приговорены к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей.

Кроме того, они не смогут в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с оборотом медицинского оборудования и препаратов.

Согласно материалам суда, обвиняемыми по делу выступают Анастасия Брагина, Ольга Победенная и Лида Радченко. Как установило следствие, с 2014 по 2017 год три санкт-петербургских поставщика – ООО «Никамед», ООО «Медлон» и ООО «Медлон-ДВ» – заключили соглашение для поддержания цены на 94 аукционах на поставку лекарств и медицинских изделий для более двадцати государственных больниц Карелии. Общая сумма разыгранных лотов составила 74,6 млн рублей.

Руководитель УФАС России по Республике Карелии Артур Пряхин утверждал, что первоначально были возбуждены уголовные дела, связанные со взятками руководителям лечебных учреждений за лоббирование интересов поставщиков на госзакупках. Материалы этих дел легли в основу дел антимонопольных против ООО «Никамед», ООО «Медлон» и ООО «Медлон-ДВ».

По данным СПАРК Интерфакс, все компании, фигурировавшие в деле, уже ликвидированы – ООО «Медлон» и ООО «Медлон-ДВ» в 2017 году, ООО «Никамед» в 2019 году. Совладельцами «Никамеда» выступали Ольга Победенная и Анастасия Брагина, они же владели 30% в «Медлон-ДВ» вместе с Лидой Радченко. ООО «Медлон» на 100% принадлежало Артему Тимофееву, он же выступил ликвидатором общества.

В 2018 году эти же компании фигурировали в еще одном деле, возбужденном Карельским УФАС. Тогда ведомство нашло признаки сговора между компаниями и ГБУЗ РК «Калевальская центральная районная больница» по 15 аукционам, состоявшимся в 2014–2016 годах, на общую сумму 5,8 млн рублей.