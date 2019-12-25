Санкт-Петербургский НИИ особо чистых биопрепаратов возглавит Михаил Дубина

Бывший глава Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил Дубина станет директором ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» (НИИ ОЧБ). Сейчас обязанности директора учреждения исполняет Вероника Зорина.

К работе в новой должности Дубина приступит с 24 декабря, выяснило издание «Доктор Питер».

Михаил Дубина возглавлял Комитет по здравоохранению с октября 2017 по январь 2019 года. На этом посту его сменил Дмитрий Лисовец.

Михаил Дубина в 1995 году окончил СПбГМУ им. академика И.П. Павлова по специальности «лечебное дело», в 1998-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 2004-м – докторскую. В 2016 году избран академиком РАН. До 2017 года руководил отделом молекулярно-генетических технологий СПбГМУ.

НИИ ОЧБ подведомственно ФМБА России и специализируется на разработке и производстве биопрепаратов. На рынке присутствуют два продукта НИИ – Эпокрин (эпоэтин альфа) и Рексод (супероксиддисмутаза), а также БАД «Витафлор». В 2018 году, по данным СПАРК-Интерфакс, выручка института составила 427 млн рублей, чистая прибыль – 1,5 млн рублей.