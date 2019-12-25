В России зарегистрирован препарат для лечения гемофилии А без ингибиторов фактора VIII

Международная инновационная компания в области здравоохранения «Рош» сообщает о расширении показаний к применению лекарственного препарата эмицизумаб в России. Препарат может быть назначен для рутинной профилактики для предотвращения или снижения частоты кровотечений у пациентов с тяжелой формой гемофилии А (наследственный дефицит фактора VIII, FVIII ˂1%) без ингибиторов фактора VIII. Ранее эмицизумаб был зарегистрирован для применения только у пациентов с гемофилией А с ингибиторами к фактору VIII. Обновленная инструкция по применению препарата одобрена Министерством здравоохранения РФ и опубликована на портале Государственного реестра лекарственных средств.

Новое показание основано на результатах регистрационных исследований HAVEN 3 и HAVEN 4. В исследовании HAVEN 3 с участием пациентов с гемофилией А без ингибитора фактора VIII профилактика препаратом эмицизумаб обеспечила статистически и клинически значимое снижение количества кровотечений, требующих гемостатической терапии, по сравнению с отсутствием профилактики и по сравнению с предшествующей профилактикой фактором VIII в проспективном индивидуальном сравнении у пациентов. В исследовании HAVEN 4 с участием пациентов с гемофилией А с ингибиторами к фактору VIII и без них, препарат эмицизумаб показал клинически значимый контроль кровотечений при введении каждые четыре недели.

Эмицизумаб внесен в клинические рекомендации по гемофилии Национального гематологического общества и Национального общества детских гематологов и онкологов (КР127). В настоящее время в РФ насчитывается 6 500 человек с гемофилией А, из них порядка 300 — с ингибиторной формой, это преимущественно дети.

Эмицизумаб рекомендован комиссией Министерства здравоохранения по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения к включению в программу «12 высокозатратных нозологий» на 2021 год.

gmpnews