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Минфин разъясняет: применение ЕНВД и реализация маркированных лекарств

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» опубликовала ответ от Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ, в котором дается разъяснение применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в отношении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Теперь ААУ «СоюзФарма» обращается в «Опору России» с просьбой оперативного разъяснения алгоритма действий аптечных организаций от Федеральной налоговой службы.

gmpnews

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Декабрь 25, 2019 | Просмотров: 191