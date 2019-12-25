Минфин разъясняет: применение ЕНВД и реализация маркированных лекарств

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» опубликовала ответ от Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ, в котором дается разъяснение применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в отношении предпринимательской деятельности по реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Теперь ААУ «СоюзФарма» обращается в «Опору России» с просьбой оперативного разъяснения алгоритма действий аптечных организаций от Федеральной налоговой службы.

gmpnews