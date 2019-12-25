В текущем году российские поставщики открыли для себя 8 новых направлений поставок лекарств

За период с января по сентябрь 2019 г. суммарный объём экспортных поставок ЛП из России составил 32,5 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов). Динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила 22,4% в руб. Нужно отметить, что двузначные темпы роста на экспортном направлении сохраняются второй год подряд, по итогам 2018 г. мы фиксировали динамику на уровне 16,1%. Натуральные объёмы поставок относительно 1-3 кв. 2018 г. выросли на 6,7% (в упаковках), всего с начала года было экспортировано порядка 653 млн упак. ЛП, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

На поставки ЛП из России в страны ЕАЭС приходится 12,6 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов), это порядка 38,6% от общего объёма российского экспорта. Динамика поставок из России в страны ЕАЭС так же находится на достаточно высоком уровне (20,7%), но всё-таки отгрузки за пределы таможенного союза демонстрируют чуть большие темпы роста (23,5%), за год значимость отгрузок в рамках ЕАЭС несколько сократилась.

Тем не менее рейтинг ключевых стран-получателей российского экспорта ЛП стабильно возглавляет Беларусь, отгрузки в эту страну составили с начала текущего года 5,9 млрд руб., это порядка 18% общего экспорта ЛП из России. При этом отгрузки демонстрируют довольно высокую динамику, относительно 1-3 кв. 2019 г. поставки выросли на 37% в рублях. Вторая строчка приходится на Украину (16,3% в общем экспорте). Динамика здесь, правда, заметно скромнее, всего 12% — почти вдвое меньше средних темпов роста за период. Кроме того, нужно отметить, что большая часть этих поставок (94% от общей суммы) приходится на отгрузки на территории ДНР и ЛНР. Отгружается туда весьма разношёрстный ассортимент, в котором доля ЛП, имеющих собственно российское происхождение, составляет всего порядка 42%, остальное фактически «серые» поставки импортных ЛП, о которых компании-правообладатели могут даже не подозревать.

Максимальной динамикой в топе характеризовалась Нигерия, за год денежный объём отгрузок ЛП из России в эту страну вырос в 5,5 раз. В рамках анализируемого периода поставки осуществляла всего одна компания «ИПВЭ им. М.П. Чумакова», речь идёт об одном ЛП – Вакцине для профилактики жёлтой лихорадки. Правда, в данном случае речь идёт не об интенсификации поставок, а об изменении сезонности, в прошлом году основные партии вакцины были отгружены в октябре, в текущем году максимальный объём пришёлся на июль и сентябрь.

В текущем году российские поставщики открыли для себя 8 новых направлений поставок, максимальные объёмы за период приходились на Ирак. Отгрузки ЛП в эту страну осуществлял только «Биокад», компания отгружала три наименования своих препаратов: Бевацизумаб, Гертикад и Трастузумаб. Общая сумма отгрузок достигла за период довольно внушительной суммы (178,3 млн руб.), правда пока эта страна даже не попала в топ-20 основных получателей российских ЛП.

Из новых экспортных направлений отметим так же Индонезию, в которую стартовали поставки ноотропного препарата Семакс («Пептоген»), и Мавританию. В последнюю начались отгрузки Вакцины для профилактики жёлтой лихорадки («ИПВЭ им. М.П. Чумакова»).

Топ-15 стран-получателей в рамках экспортных поставок ЛП из России (в т. ч. поставки в ЕАЭС) за январь-сентябрь 2019 г. в денежном выражении

gmpnews