Узбекистан освободил от таможенных пошлин более 2000 видов товаров фарминдустрии

Речь идет о льготе, предусмотренной Указом Президента от 10.04.2019 г. № УП-5707 «О дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2019–2021 годах».

Льготой, напомним, пользуются производители фармпродукции, профильные научно-исследовательские институты и вузы (при ввозе для собственных нужд), а также предприятия, занимающиеся оптовой и розничной реализацией фармпродукции для внутриаптечного изготовления. В апрельском указе оговорено, что конкретный перечень товарных позиций, которые до 1 января 2022 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление), утверждает Кабинет Министров.

Что, собственно, и сделано. В подписанный Правительством список вошли не производимые в стране:

1 382 наименования сырья и материалов, используемые для содержания лабораторных животных, доклинических исследований, производства лекарственных средств (в том числе внутриаптечного изготовления), изделий медицинского назначения и упаковочных материалов;

наименования сырья и материалов, используемые для содержания лабораторных животных, доклинических исследований, производства лекарственных средств (в том числе внутриаптечного изготовления), изделий медицинского назначения и упаковочных материалов; «чистые комнаты», сэндвич-панели и чашки для них, используемые для фармацевтических производственных помещений;

600 наименований технологического и лабораторного оборудования, комплектующих и запчастей к ним.

С полным перечнем льготных позиций можно ознакомиться здесь. Указанные в документе коды ТН ВЭД окончательно определяются при таможенном оформлении товаров.

В случае нецелевого использования ввозимых наименований из утвержденного перечня, высвобождаемые в результате применения таможенных льгот средства взыскиваются в полном объеме в Госбюджет, а к нарушителям применяются штрафные санкции. Контроль за этим возложен на ГНК совместно с ГТК.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 18.12.2019 г.

Олег Заманов

norma.uz

