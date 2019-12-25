В ЕЭК исключают дублирование инспекций производителей лекарств

25 декабря начинаются публичные обсуждения проекта решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 93», касающегося вопроса признания результатов инспектирования производства лекарственных средств в период 2020 – 2025 гг. Документ опубликован на портале docs.eaeunion.org. Публичное обсуждение проекта продлится до 24 января 2020 г.

Напомним, что в рамках перехода к единому рынку законодательство ЕАЭС предусматривает для производителей лекарственных средств 3 периода, по итогам которых лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств-членов, должны быть приведены в соответствие с требованиями международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, а ко всем производствам с 1 января 2026 г. будут применяться только правила Союза. При этом до 31 декабря 2020 года регистрация лекарственного препарата может осуществляться по выбору заявителя либо в соответствии с Правилами, либо в соответствии с законодательством государства-член. До указанной даты заявитель вместо сертификата, выданного уполномоченным органом государства-члена, вправе представлять сертификат (или иной аналогичный документ), выданный уполномоченным органом государств-членов в соответствии с законодательством государства-члена. Одновременно с этим Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 93 «О признании результатов инспектирования производства лекарственных средств» установлено, что до 31 декабря 2020 года уполномоченные органы государств-членов при осуществлении государственной регистрации (перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата) лекарственных средств в соответствии с законодательством государства-члена взаимно признают документы, выданные уполномоченными органами государств-членов, подтверждающие соответствие производства лекарственных препаратов, произведенных только в государствах-членах, требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС или требованиям надлежащей производственной практики государств-членов ЕАЭС.

Как поясняется в информационно-аналитической справке к проекту решения, документ и представленные в нем механизмы направлены на решение проблемы урегулирования возможности предоставления до 31 декабря 2025 года при осуществлении государственной перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственных препаратов в соответствии с законодательством государства–члена ЕАЭС, документов, выданных уполномоченными органами государств-членов, подтверждающих соответствие производства лекарственных препаратов требованиям надлежащей производственной практики Союза, в целях исключения необходимости дублирования проведения повторных инспекций производителей лекарственных средств уполномоченными органами государств-членов. Данное обстоятельство также будет способствовать сокращению сроков регуляторных процедур.

Согласно размещенному на портале ЕЭК проекту решения,

до 31 декабря 2020 года уполномоченные органы государств–членов ЕАЭС при осуществлении государственной регистрации (перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата) лекарственных средств в соответствии с национальным законодательством взаимно признают документы, выданные уполномоченными органами государств–членов Союза, подтверждающие соответствие производства лекарственных препаратов требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС или для лекарственных препаратов, произведенных в государствах–членах ЕАЭС, требованиям надлежащей производственной практики государств–членов ЕАЭС

уполномоченные органы государств–членов ЕАЭС при осуществлении государственной регистрации (перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата) лекарственных средств в соответствии с национальным законодательством взаимно признают документы, выданные уполномоченными органами государств–членов Союза, подтверждающие соответствие производства лекарственных препаратов требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС или для лекарственных препаратов, произведенных в государствах–членах ЕАЭС, требованиям надлежащей производственной практики государств–членов ЕАЭС 1 января 2021 года — 31 декабря 2025 года уполномоченные органы государств–членов ЕАЭС при осуществлении перерегистрации, подтверждении регистрации, внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата в соответствии с национальным законодательством взаимно признают документы, выданные уполномоченными органами государств–членов ЕАЭС, подтверждающие соответствие производства лекарственных препаратов требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС или для лекарственных препаратов, произведенных в государствах–членах Союза, требованиям надлежащей производственной практики государств–членов ЕАЭС.

Разработчики проекта указывают, что среди ранее представленных альтернативных решений было рассмотрено прекращение действия Решения Совета № 93 по достижении указанного в нем срока признания сертификатов. Однако данная альтернатива могла привести к возобновлению практики проведения повторных инспекций уполномоченными органами государств-членов производителей лекарственных препаратов и соответственно необходимости проведения инспекций каждой производственной площадки как минимум 5 раз (каждым из фармацевтических инспекторатов государств-членов ЕАЭС). Такой подход грозил значительной нагрузкой на фармацевтические инспектораты государств-членов ЕАЭС, проведению повторных инспекций производителей лекарственных средств уполномоченными органами государств-членов, увеличению издержек регуляторных органов и производителей, увеличению сроков регистрации лекарственных препаратов в государствах-членах, имел риски дефектуры лекарственных препаратов.

gmpnews