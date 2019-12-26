Депутат предложила открывать аптеки в «чистых зонах» аэропортов

Она направила вице-премьеру Максиму Акимову обращение с предложением рассмотреть возможность расширения видов деятельности в «чистых зонах» аэропортов, в частности, вопрос открытия аптек и размещения банкоматов.

По словам парламентария, в преддверии праздников ей поступают запросы от граждан, которые жалуются, что не могут купить лекарства, медицинские и гигиенические товары, снять наличные в зонах вылета или в транзитных зонах аэропортов. Больше всего пассажиры жалуются на отсутствие аптек.

Проблема стоит как на внутренних, так и на международных направлениях, указала депутат. Причем для внутреннего сообщения ограничений на размещение аптек нет, но несмотря на это, такие учреждения есть в немногих воздушных гаванях. Что касается международного сообщения, то размещение аптек и платежных терминалов в «чистых зонах» запрещено законодательством РФ.

«Почему люди вынуждены терпеть боль и неудобства от того, что не могут приобрести анальгин или подгузники для малыша, но при этом могут купить море алкоголя в duty free… Если аэропорты сами могут на внутренних авиалиниях размещать аптеки и терминалы оплаты, то почему не делают?» — заявила Костенко.

Депутат спросила также, планирует ли правительство расширить число услуг, которые можно предоставлять пассажирам при международных перелетах.

pharmvestnik