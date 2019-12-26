Игорь Бахметьев назначен коммерческим директором STADA

В зону его ответственности будет входить работа с ключевыми клиентами компании: дистрибьюторами, аптечными сетями и бюджетными организациями, говорится в сообщении компании.

Бахметьев работал в различных российских и зарубежных фармацевтических компаниях с 1999 года.

В 2011 году он присоединился к российскому подразделению международной дистрибьюторской компании Alliance Healthcare, где в роли директора по закупкам, а затем и коммерческого директора отвечал за развитие сотрудничества с компаниями-производителями.

В 2014 году Бахметьев перешел в компанию Glenmark Pharmaceuticals на должность коммерческого директора, где отвечал за взаимодействие с дистрибьюторами, аптечными сетями, независимыми аптеками, а также за тендерные продажи.

В 2017 году начал работать в компании Novartis Pharma в качестве коммерческого директора.

Игорь Бахметьев родился в Казахстане, окончил Новосибирский государственный медицинский университет, получил степень MBA в Высшей коммерческой школе при Министерстве экономического развития и торговли РФ, прошел курс менеджмента в бизнес-школе Ноттингемского университета.

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