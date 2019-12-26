Пилоты по лекарственному страхованию правительство запустит в 2020 году

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — пояснила она.

Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов.

«Но это то, куда мы идем в ближайшие два года», — отметила Голикова.

Источник: ТАСС

Фото: ТАСС

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