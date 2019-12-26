«  
  »

Пилоты по лекарственному страхованию правительство запустит в 2020 году

Татьяна Голикова

Законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов РФ может быть принят в 2020 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — пояснила она.

Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов.

«Но это то, куда мы идем в ближайшие два года», — отметила Голикова.

Источник: ТАСС
Фото: ТАСС

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Декабрь 25, 2019 | Просмотров: 94