«Пробиотек» подводит итоги 2019 года

Проведенные исследования:

В НПЦ «Пробиотек» точно в срок завершено более 50 доклинических исследований, в том числе российских и зарубежных инновационных препаратов.

В медицинском центре «Пробиотек» организовано и выполнено «под ключ» более 40 исследований биоэквивалентности, два клинических исследования II фазы и четыре клинических исследования III фазы.

Аудиты и модернизация

Важным достижением стало успешное прохождение масштабного внешнего аудита от крупного российского фармацевтического производителя. Проверку медицинского центра, вивария, биоаналитической лаборатории и КИО проводили независимые аудиторы с международным опытом выполнения аудитов.

С учетом рекомендаций экспертов в «Пробиотек» проведена модернизация испытательного центра по размещению тест-систем и по работе с разными видами лабораторных животных. Также закуплено современное оборудование для создания и контроля условий содержания тест-систем. Это позволит повысить качество исследований на уровне эксперимента.

Улучшение качества

В 2019 году «Пробиотек» усилил свои позиции на международном рынке клинических исследований, в частности в отношении системы менеджмента качества.

В компании оптимизирована система обучения новых сотрудников и разработаны специальные программы, которые включают не только обучение по СОП, но и практические тренинги. Так новые сотрудники быстрее адаптируются к самостоятельной работе без ошибок.

Также в текущем году в биоаналитической лаборатории «Пробиотек» успешно внедрена концепция бережливого производства Lean Manufacturing. В результате существенно сокращены сроки получения данных и себестоимость исследований. В 2020 году планируется дальнейшее внедрение концепции в других подразделениях компании.

Успешные совместные проверки

В 2019 году специалисты ГК «Пробиотек» продолжили помогать клиентам в прохождении проверок Росздравнадзора в отношении клинических исследований. В целом за период 2018-2019 гг. успешно пройдено пять инспекций, рекомендации инспекторов уже внедрены в текущую работу.

«Традиционно мы завершаем год подведением итогов. 2019 год оказался для нас очень продуктивным — по нескольким показателям мы перевыполнили ожидаемые прогнозы. От лица всех сотрудников компании благодарю за доверие наших партнеров и спонсоров! Мы с вами прошли непростой путь и успешно реализовали множество интересных проектов. Поздравляем вас с наступающим 2020 годом! Пусть он станет годом еще больших свершений! Пусть достижения радуют и зажигают идеями, а мелкие трудности станут лишь ступеньками опыта на пути к успеху!» — желает Владимир Писарев, генеральный директор ГК «Пробиотек».

Источник: ГК «Пробиотек»

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