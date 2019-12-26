Минздрав утвердил порядок определения НМЦК

Приказ Минздрава № 1064н от 19.12.2019 не применяется в отношении закупок товаров ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ‎об осуществлении которых было объявлено до дня вступления в силу этого приказа.

Порядок определяет единые правила расчета заказчиками начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением закупок лекарств, изготовленных аптечными организациями.

Цена единицы лекарственного препарата (ЛП) устанавливается по одному наименованию (международному непатентованному наименованию, при отсутствии такого наименования – по группировочному или химическому наименованию, ‎а также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок.

Средневзвешенная цена определяется на основании всех заключенных ‎заказчиком и исполненных поставщиком госконтрактов или договоров на поставку планируемого к закупке препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы ЛП, за исключением государственных (муниципальных) контрактов или договоров на поставку ЛП, необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации.

В случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки по НМЦК, начальной цене единицы ЛП с ценой единицы ЛП, начальной ценой единицы ЛП, определенной в соответствии с настоящим Порядком, при объявлении каждой следующей закупки заказчиком устанавливается минимальное значение НМЦК, минимальное значение начальной цены единицы ЛП, следующее после НМЦК, начальной цены единицы ЛП, на участие в закупке по которой не подано ни одной заявки.

Если определение поставщика по НМЦК, начальной цене единицы ЛП не привело к заключению контракта, при осуществлении следующей закупки в качестве цены единицы ЛП, начальной цены единицы ЛП заказчиком принимается максимальное значения цены препарата по данным госреестра.

Елена Сидорова

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