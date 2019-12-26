«Сложно сказать, чья это вина». Голикова опять раскритиковала оптимизацию здравоохранения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в очередной раз назвала оптимизацию здравоохранения неудачным решением, которое негативно отразилось на системе оказания медпомощи. «Качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», – констатировала она.

На вопрос Соловьева, кто же в этом виноват, вице-премьер ответила: «Сложно сказать, чья это вина. Думаю, что виноваты все – и центр, и регионы. Сейчас надо думать о том, как эту ситуацию исправить. <…> Тесный контакт с регионами позволяет почувствовать все тонкие проблемы, которые сегодня есть «на земле».

Она подчеркнула, что в следующем году начнется реализация принципов модернизации первичного звена здравоохранения – регионы должны до 10 января представить свои программы, а с 1 июля их планируется запустить. Объем вложений в «первичку» – оснащение, материально-техническое состояние объектов и зарплаты врачей – почти 800 млрд рублей. Это 237 млрд рублей по нацпроекту «Здравоохранение» и еще 550 млрд рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным после заседания Госсовета.

Против оптимизации Голикова высказывается не впервые. Этот тезис продвигался Счетной палатой, которую она возглавляла с 2013 по 2017 год, поддерживается и теперь. В ноябре 2018-го Татьяна Голикова говорила, что «традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены». В ноябре 2019 года: «Конечно, во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем».