Проект «АнтионкоРАН-М» получит 125 млн рублей на разработку генотерапевтического препарата

В ходе проекта планируется разработать и вывести на рынок невирусный генотерапевтический препарат для лечения рака.

За счет средств НТИ планируется завершить доклинические исследования препарата и провести клинические исследования I–III фазы. Фонд поддержки проектов НТИ выделит на эти цели грант в размере 125 млн руб., а в случае успешного завершения первой стадии запланированы инвестиции в уставной капитал. Вывод препарата на рынок планируется после 2025 года.

«АнтионкоРАН-М» реализует подход генной терапии рака, который заключается в доставке в опухоль так называемых генов-убийц, продукт которых уничтожает раковые клетки, и гена-иммуностимулятора, белок которого активирует противоопухолевый иммунный ответ, в результате чего метастазирование подавляется. Процесс происходит внутри опухоли, что снижает его токсичность для нормальных тканей и органов.

Препарат может быть использован для лечения рака головы и шеи, прямой кишки, шейки матки, саркомы и других видов солидных опухолей. Его разработчиком является биотехнологическая компания ООО «Генная хирургия».

Источник: РВК

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