Минздрав и «Ростех» запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарств

Платформа, которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств. Разработчиком системы является ООО «НЦЭМ» (входит в РТ-Проектные технологии Госкорпорации «Ростех»).

На сегодняшний день в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) доступна информация по более чем 140 тысячам уникальных товарных позиций. Данные в систему поступают из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС): при обновлении реестра информация автоматически передается в справочник-каталог. Авторизованные пользователи онлайн-справочника могут оставлять свои комментарии по каждой из обозначенных позиций.

«Информационно-аналитическая система закупок позволит избежать завышения стоимости закупок одних и тех же препаратов в ходе разных закупочных процедур, а также устранить недобросовестную конкуренцию – известно, что ряд заказчиков описывали объект закупки таким образом, что он был «заточен» под конкретного поставщика, – отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. – ЕСКЛП также повысит осведомленность заказчиков о возможностях приобретения взаимозаменяемых препаратов, позволив им получить реальный инструмент обеспечения большего числа нуждающихся в лекарственной терапии граждан».

Справочник-каталог входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в составе информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, которую создает Госкорпорация «Ростех» по заданию Минздрава РФ.

Источник: Минздрав России

Фото: www.rosminzdrav.ru

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