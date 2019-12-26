Allergan подписала соглашение об урегулировании претензий по дженерику препарата Namenda

Пациенты, принимающие препарат Namenda компании Allergan Plc («Аллерган Пи-Эл-Си»), обратились к федеральному суду с ходатайством одобрить урегулирование претензий по дженерику препарата на сумму 750 млн долл. США, сообщает Reuters.
Истцы утверждают, что Allergan препятствовала появлению на рынке дженерика препарата.
По их мнению, подразделение Allergan — компания Forest Laboratories («Форест Лабораториз») заплатила конкуренту, чтобы тот отложил вывод на рынок дженерик препарата Namenda с немедленным высвобождением (Namenda IR) с целью перевода пациентов на препарат с пролонгированным высвобождением (Namenda XR).
Allergan свою вину не признала, несмотря на подписание соглашения.
Препарат Namenda предназначен для лечения средней и тяжелой формы деменции у пациентов с болезнью Альцгеймера.
Продажи дженерика Namenda IR стартовали в июле 2015 года, Namenda XR — в марте 2018 года.
Илья Дугин
pharmvestnik