Allergan подписала соглашение об урегулировании претензий по дженерику препарата Namenda

Истцы утверждают, что Allergan препятствовала появлению на рынке дженерика препарата.

По их мнению, подразделение Allergan — компания Forest Laboratories («Форест Лабораториз») заплатила конкуренту, чтобы тот отложил вывод на рынок дженерик препарата Namenda с немедленным высвобождением (Namenda IR) с целью перевода пациентов на препарат с пролонгированным высвобождением (Namenda XR).

Allergan свою вину не признала, несмотря на подписание соглашения.

Препарат Namenda предназначен для лечения средней и тяжелой формы деменции у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Продажи дженерика Namenda IR стартовали в июле 2015 года, Namenda XR — в марте 2018 года.

Илья Дугин

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