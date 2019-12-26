FDA отклонило регистрационную заявку Correvio на антиаритмический препарат Brinavess

В начале декабря, после того как Консультативный совет FDA не рекомендовал одобрение препарата, компания начала взвешивать стратегические варианты, включая возможную продажу активов.

По информации Correvio, в FDA согласились с тем, что были представлены достаточные доказательства эффективности Brinavess, но при этом указали на отсутствие «обнадеживающих доказательств» безопасности.

В Correvio отметили, в что CRL регулятора говорится о необходимости разработки подхода к выбору пациентов с низким риском развития нежелательных сердечно-сосудистых явлений и потребности в данных дополнительного (возможно, неконтролируемого) клинического исследования для оценки риска применения Brinavess у отдельных популяций пациентов. Такие данные могли бы стать основанием для подачи повторной заявки.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik