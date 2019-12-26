Менеджеры «ПУЛЬС» знакомятся с работой крупнейшего российского фармпроизводителя

В ходе экскурсии были продемонстрированы участки изготовления инъекционных, твердых и мягких форм.

Компания «ОЗОН» обладает сегодня одним из наиболее широких и конкурентоспособных генериковых портфелей среди отечественных фармпроизводителей. Только за последние 3 года компания запустила в производство более 100 новых ГЛС. «ПУЛЬС» занимает 1 место в рейтинге клиентов «ОЗОН» по товарообороту в упаковках и 2 место по товарообороту в рублях.

«Подобные встречи необходимо проводить на постоянной основе. Эта встреча подтолкнула нас к изменению ценовой политики на 2020 год и позволила выявить скрытые сложности в сотрудничестве, найти пути их решения», ─ считают представители принимающей стороны.

Гости были единодушны в своём мнении: «Опыт встречи в неформальной обстановке, где собрались успешные менеджеры и руководители «ОЗОН» и «ПУЛЬС», представил возможность поделиться планами и выстроить схему продуктивного сотрудничества. Очень понравились современное производство и оборудование, и конечно, полная готовность к маркировке — это гордость ОЗОНовцев!»

pharmvestnik