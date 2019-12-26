За год денежный объем отгрузок лекарств из России в Нигерию вырос в 5,5 раза

Динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила 22,4% в руб. Аналитики отмечают, что двузначные темпы роста на экспортном направлении сохраняются второй год подряд, По итогам 2018 года они фиксировали динамику на уровне 16,1%. Натуральные объемы поставок относительно I–III кварталов 2018 года выросли на 6,7% (в упаковках). Всего с начала года было экспортировано порядка 653 млн. упак. ЛП.

На поставки ЛП из России в страны ЕАЭС приходится 12,6 млрд руб. (в ценах с учетом таможенных сборов), это порядка 38,6% от общего объема российского экспорта. Динамика поставок из России в страны ЕАЭС также находится на достаточно высоком уровне (20,7%), но все-таки отгрузки за пределы таможенного союза демонстрируют чуть большие темпы роста (23,5%), за год значимость отгрузок в рамках ЕАЭС несколько сократилась.

Тем не менее рейтинг ключевых стран-получателей российского экспорта ЛП стабильно возглавляет Беларусь. Отгрузки в эту страну составили с начала текущего года 5,9 млрд руб., это порядка 18% общего экспорта ЛП из России. При этом отгрузки демонстрируют довольно высокую динамику. Вторая строчка приходится на Украину (16,3% в общем экспорте). Динамика здесь, правда, заметно скромнее, всего 12% – почти вдвое меньше средних темпов роста за период. Кроме того, аналитики отмечают, что большая часть этих поставок (94% от общей суммы) приходится на отгрузки на территории ДНР и ЛНР. Отгружается туда весьма разношерстный ассортимент, в котором доля ЛП, имеющих собственно российское происхождение, составляет всего порядка 42%, остальное фактически «серые» поставки импортных ЛП, о которых компании-правообладатели могут даже не подозревать.

Максимальной динамикой в топе характеризовалась Нигерия, за год денежный объем отгрузок ЛП из России в эту страну вырос в 5,5 раза. В рамках анализируемого периода поставки осуществляла всего одна компания «ИПВЭ им. М.П. Чумакова», речь идет об одном ЛП – Вакцине для профилактики желтой лихорадки. Правда, в данном случае речь идет не об интенсификации поставок, а об изменении сезонности. В прошлом году основные партии вакцины были отгружены в октябре, в текущем году максимальный объем пришелся на июль и сентябрь.

В текущем году российские поставщики открыли для себя 8 новых направлений, максимальные объемы за период приходились на Ирак. Отгрузки ЛП в эту страну осуществлял только «Биокад»: компания отгружала три наименования своих препаратов: Бевацизумаб, Гертикад и Трастузумаб. Общая сумма отгрузок достигла за период довольно внушительной суммы (178,3 млн. руб.), правда, пока эта страна даже не попала в ТОР-20 основных получателей российских ЛП.

Из новых экспортных направлений аналитики отмечают также Индонезию, в которую стартовали поставки ноотропного препарата Семакс («Пептоген»), и Мавританию. В последнюю начались отгрузки Вакцины для профилактики желтой лихорадки («ИПВЭ им. М.П. Чумакова»).

ТОР-15 стран-получателей в рамках экспортных поставок ЛП из России (в т.ч. поставки в ЕАЭС) за январь-сентябрь 2019 г. в денежном выражении

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