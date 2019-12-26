Ирина Панарина вошла в состав координационного совета «Деловой России»

Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия, вошла в координационный совет «Деловой России» — общероссийской общественной организации, представляющей интересы частных несырьевых компаний – лидеров в своих отраслях.

«Для меня большая честь войти в координационный совет «Деловой России». В новом году совместно с коллегами мы продолжим создавать продуктивный партнерский диалог между бизнесом и государством для обеспечения экономического роста, развития предпринимательства и содействия достижению общей стратегической цели – повышение уровня жизни граждан России», — прокомментировала Ирина Панарина свое назначение.

Координационный совет «Деловой России» является постоянно действующим руководящим органом организации и осуществляет общее руководство ее деятельностью. Члены координационного совета выбираются съездом организации из числа ее членов сроком на 3 года.

Ранее Ирина Панарина являлась членом генерального совета «Деловой России», а с марта 2018 года занимает должность бизнес-посла организации в Королевстве Швеция. Главной целью работы Ирины Панариной является укрепление взаимодействия между членами «Деловой России» и бизнес-сообществом Швеции, повышение уровня информированности шведских деловых кругов о возможностях налаживания партнёрских отношений с российским бизнесом, оказание содействия обеспечению количественного роста заключаемых сделок между обеими странами.

С мая 2017 года Ирина Панарина занимает должность генерального директора «АстраЗенека», Россия и Евразия, где отвечает за бизнес компании на уровне региона «Россия и Евразия» в целом, а также возглавляет «АстраЗенека Россия». Ирина работает в компании «АстраЗенека» с 2009 года, ранее занимала региональные позиции в штаб-квартире компании GSK Фарма в Лондоне, Великобритания.

«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 5 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» – около 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий — порядка 2,8 трлн руб. «Деловая Россия» представлена во всех 85 субъектах РФ и включает в себя 48 комитетов.

gmpnews