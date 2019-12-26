Четырем медфармкомпаниям Подмосковья субсидируют создание инженерной инфраструктуры

Подведены итоги заседания конкурсной комиссии Министерства инвестиций и инноваций Московской области по предоставлению субсидии промышленным предприятиям на создание инженерной инфраструктуры. Как рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, комиссия одобрила 8 заявок от инвесторов, которые возвели свои производства на территории Дубны, Ступино, Серпухова, Истры. Четверо из них относятся к медико-фармацевтической промышленности.

Общая сумма компенсации, которую получат инвесторы в рамках возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры в 2019 году составляет почти 220 млн рублей. Больше половины (115 732 172 млн рублей) предназначены для медико-фармацевтических компаний. Среди них АО «ФП «Оболенское», ООО «Биофармлаб», ООО «ГранатБиоТех» и ООО «ПСК Фарма».

«Итоги комиссии еще раз демонстрируют, что программа доступна, она работает и при соблюдении всех условий все заявители получают субсидии. Безусловно, данный вид поддержки сохранится и в следующем году, и мы призываем инвесторов к участию в этой программе», — отметил зампред Вадим Хромов.

В рамках данной программы поддержки Правительство Московской области компенсирует резидентам региона затраты, понесенные при реализации промышленных инвестиционных проектов, на создание объектов инженерной инфраструктуры: газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также очистных сооружений.

Правительство Подмосковья активно помогает медико-фармацевтическим компаниям в предоставлении субсидий и налоговых льгот. Консультированием занимается Корпорация развития Московской области.

«Мы осуществляем полный комплекс сопровождения инвестиционных проектов в Московской области, а именно помогаем подобрать площадку, подготовить документы для получения мер поддержки, взаимодействуем с органами власти от лица инвестора. Все это помогает медико-фармацевтическим компаниям эффективно реализовывать свои проекты, – отмечает заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров. – Фармпромышленность в Подмосковье довольно быстро развивается. В ОЭЗ «Дубна» уже сформировался крупный медико-фармацевтический кластер, куда стремятся новые игроки».

gmpnews