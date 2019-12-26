Разработка геннотерапевтического препарата для лечения рака поддержана грантом

Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) одобрила выделение гранта в 125 млн рублей на разработку первого в мире генотерапевтического препарата для лечения рака, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК).

«Межведомственная рабочая группа по реализации НТИ одобрила поддержку проекта по разработке геннотерапевтического противоопухолевого препарата «АнтионкоРАН-М» в рамках дорожной карты НТИ «Хелснет». В ходе проекта планируется разработать и вывести на рынок первый в мире невирусный генотерапевтический препарат для лечения рака, который позволит повысить эффективность и безопасность лечения онкологических пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд поддержки проектов НТИ выделит «АнтионкоРАН-М» грант в 125 млн руб., а в случае успешного завершения первой стадии запланированы инвестиции в уставной капитал. За счет средств НТИ, как отметили в пресс-службе, планируется завершить доклинические исследования препарата и провести клинические исследования I-III фазы (всего таких фаз четыре). Вывод препарата на рынок планируется после 2025 года.

«АнтионкоРАН-М», разработчиком которого является биотехнологическая компания ООО «Генная Хирургия», реализует подход генной терапии рака, который заключается в доставке в опухоль так называемых генов-убийц, продукт которых уничтожает раковые клетки. А также доставки гена-иммуностимулятора, белок которого активирует противоопухолевый иммунный ответ, в результате чего происходит подавление процесса появления метастазов. Процесс происходит внутри опухоли, что снижает его токсичность для нормальных тканей и органов.

Препарат может быть использован для лечения рака головы и шеи, прямой кишки, шейки матки, саркомы и других видов солидных опухолей. Он отличается от других генотерапевтических противоопухолевых препаратов, имеющихся на рынке и находящихся в клинических испытаниях, простотой и дешевизной производства, а также низкой иммуногенностью и токсичностью. По данным разработчиков, получить разрешение на клинические исследования от Минздрава РФ они рассчитывают в 2021 году.

gmpnews