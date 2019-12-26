Депутаты предложили освободить производителей ЖНВЛП от взносов в аптеки

Партия «Справедливая Россия» подготовила законодательную инициативу, согласно которой производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) предлагается освободить от необходимости платить входной взнос в аптечные сети, об этом заявил её лидер Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В торговых сетях навели порядок. А у нас есть проблема с аптеками. Дело в том, что есть жизненно важные лекарства, есть иные лекарства. И аптеки, в том числе с наших производителей, которые выпускают наши, отечественные качественные лекарства, берут тот самый входной взнос. Для того, чтобы эти лекарства продавались в наших аптеках, берется взнос, и это вольно или невольно сказывается на цене товара», — отметил Миронов.

После чего глава «Справедливой России» добавил, что ими подготовлена законодательная инициатива: предлагается, чтобы жизненно необходимые лекарства поступали в аптеки без входного взноса, а на все остальные лекарственные препараты — сделать не более пяти процентов.

gmpnews