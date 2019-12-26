В 2019 году «Нацимбио» зарегистрировало три новые вакцины

«Нацимбио» (Ростех), крупнейший поставщик вакцин для Минздрава России, подводит итоги года. В уходящем году компания зарегистрировала три новые вакцины, на 100% исполнила поставки лекарственных препаратов для нужд государства, в том числе вакцин для общероссийских прививочных кампаний от гриппа и кори. Также впервые для национальной программы иммунопрофилактики были осуществлены отгрузки квадривадривалентной вакцины для профилактики гриппа.

Поставки

В 2019 году «Нацимбио» исполнила 92 госконтракта и обеспечила поставку более 40 млн упаковок лекарственных препаратов. В структуре поставок наибольший объем пришелся на вакцины НКПП (Национального календаря профилактических прививок): количество отгруженных препаратов составило 111,6 млн доз. Доля компании в централизованном заказе Минздрава России на поставки вакцин НКПП в 2019 году составила 86% (в натуральном выражении).

Важной работой этого года стало обеспечение своевременных поставок вакцин для прививочной кампании от гриппа, которая благодаря отлаженной системе отгрузок и готовности технологических мощностей холдинга «Нацимбио» началась в обычное время – в сентябре.

«Потребности медучреждений были закрыты в полном объеме, несмотря на то, что в этом году ВОЗ выпустила прогноз по штаммам вируса гриппа для включения в состав вакцин на месяц позже обычного, – говорит Андрей Загорский, генеральный директор «Нацимбио». – Всего в этом году «Нацимбио» передала для государства более 65 млн доз вакцин от гриппа, что на 2,7 млн доз больше чем в прошлом году».

С этого года впервые для бесплатной вакцинации по полису ОМС для россиян из так называемых групп риска (люди с хроническими нарушениями здоровья, работники здравоохранения и транспортной системы, учителя и др.) «Нацимбио» поставила четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа – «Ультрикс Квадри». Препарат был зарегистрирован в июле этого года. Всего этом году привиться новой вакциной «Ультрикс Квадри» могут не менее 5,4 млн россиян. Четырехвалентные вакцины включены в национальные программы иммунизации в десяти странах и выпускаются только в семи странах мира (включая Россию). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2012 г. рекомендовала четырехвалентные вакцины от гриппа к применению во всем мире.

В этом году предприятие «Нацимбио» оперативно поставило около 600 тыс. доз вакцин от кори для «подчищающей» иммунизации. Дополнительная («подчищающая») вакцинация от кори проводилась по всей России с 1 апреля по 1 октября для граждан, не получившие ранее прививку или иммунитет к заболеванию, а также официально трудоустроенных иностранцев.

Разработка и трансфер технологий

В этом году до финальной стадии – регистрации в Минздраве – дошли сразу три разработки холдинга: комбинированная пятикомпонентная вакцина аАКДС–ГепB+Hib «Пентавакцина» и трехкомпонентная вакцина для одновременной профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир», а также четырехвалентная вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри».

Разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин относится к числу рыночных приоритетов фармхолдинга Ростеха. Кроме собственной разработки, «Нацимбио», в лице дочерней организации «ФОРТ», заключила соглашение с международной компанией о поэтапной локализации производства вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).

gmpnews