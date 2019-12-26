Bavarian Nordic продала ваучер на приоритетное рассмотрение заявки FDA за $95 млн

Bavarian Nordic A/S объявила о заключении соглашения о продаже ваучера на приоритетное рассмотрение регистрационной заявки за 95 млн долларов. Другие подробности сделки не сообщаются.

Bavarian Nordic получила ваучер от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в сентябре 2019 года после утверждения JYNNEOS® (MVA-BN) для профилактики оспы и оспы обезьян. Данный ваучер дает право владельцу на приоритетное рассмотрение одной новой заявки на лекарство или лицензии на биологические препараты, что сокращает время проверки и может привести к утверждению заявки в ускоренном режиме.

Сделка будет закрыта после получения разрешений различных инстанций, включая антимонопольного регулятора, что, как ожидается, произойдет в начале 2020 года. Продажа ваучера не повлияет на финансовое положение компании в 2019 году. Эксклюзивным финансовым консультантом Bavarian Nordic в этой сделке выступила Jefferies International Limited.

«В соответствии с нашими планами, мы рады объявить о завершении сделки по продаже вацчера, которая обеспечит важный источник капитала для поддержки стратегии роста в течение следующих лет, так как мы продолжаем расширять наши производственные мощности и портфель препаратов за счет приобретенных и собственных разработанных вакцин», — сказал Хенрик Юуэль, исполнительный вице-президент и финансовый директор Bavarian Nordic.

gmpnews